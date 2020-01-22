Güney Kıbrıs 10 yıllık turizm hedefini belirledi

Güney'de Ulusal Turizm Stratejisi geliştirildiği ve 10 yıllık plan ve programın yapıldığı kaydedildi. Turizm Bakanı Savvas Perdios dün yaptığı açıklamada hedeflerinin gelecek on yıl içerisinde 4 milyon olan turist sayısının 5 buçuk milyona çıkarmak olduğunu söyledi.

Mecliste yaptığı açıklamada Perdios, 10 yıllık stratejik plan yaptıklarını ve hedefin gelişen turizm politikası yaratmak olduğunu söyledi. Perdios, bu hedefi de ekonomiyi geliştirerek ve çevreyi koruyarak yapmak istediklerini kaydetti. Ulusal Turizm Stratejisi 5 ana başlıkta hedefleniyor. Bu hedefler ise turizmin bütün yıla yayılması, turizmde çeşitlilik sağlamasını, Kıbrıs’ı daha üst kalitede bir destinasyon haline getirmek ve akıllı destinasyon olarak dünyada hizmet vermek olarak ifade ediliyor.

Turizm Bakanı Savvas Perdios bu hedeflerin gerçekleştirilmesi halinde dünyada en popüler 30 turizm destinasyonu içinde yer alacaklarını belirtti. Perdios, hedeflerinin 3 milyar Euro olan gelirleri 4.5 milyar Euro’ya çıkarılması ve kırsal alan ve dağlarda konaklayanların sayısının 400 bine çıkarılması olduğunu söyledi.