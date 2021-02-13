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Güney Kıbrıs 250 Bin Doz Aşı Siparişi Verdi

Güney Kıbrıs, Alman “CureVac” şirketinin Korona virüs aşısında 250 bin doz sipariş verdi.

13 Şubat 2021 Cumartesi 13:15
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Güney Kıbrıs 250 Bin Doz Aşı Siparişi Verdi

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Sağlık Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Güney Kıbrıs’ın Alman “CureVac” şirketinin Korona virüse karşı geliştirdiği aşıdan 250 bin doz sipariş ettiğini yazdılar.

Gazete, Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) söz konusu aşı için ön değerlendirme sürecini başlattığını belirtirken söz konusu aşıların Güney Kıbrıs’a ne zaman geleceğine dair herhangi bir bilgiye ise yer vermedi.

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgınına ilişkin gelişmelere yer verdi.

Dün 49 yaşındaki bir kadının Korona virüs sebebiyle hayatını kaybettiğini aktaran gazete, gerçekleştirilen toplam 31 bin 205 testin sonucunda ise 113 yeni vakaya rastlandığını vurguladı.

Gazete, dünkü ölümle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısının 219’a yükseldiğini belirterek, hastanede tedavi gören 89 hastadan 29’unun durumlarının ağır olduğunu, 19’unun ise solunum cihazına bağlı bulunduklarını yazdı.

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