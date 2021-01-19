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Güney Kıbrıs 3 milyon 3 yüz bin turist kaybetti

Güney Kıbrıs bütün dünyayı etkileyen covid-19 pandemisi yüzünden, 2019 yılıyla kıyaslandığında, 2020 yılında 3 milyon 300 bin turist kaybetti.

19 Ocak 2021 Salı 14:49
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Güney Kıbrıs 3 milyon 3 yüz bin turist kaybetti

Güney Kıbrıs bütün dünyayı etkileyen covid-19 pandemisi yüzünden, 2019 yılıyla kıyaslandığında, 2020 yılında 3 milyon 300 bin turist kaybetti.

2020 yılının Ocak-Aralık ayı döneminde Rum kesimine 631 bin 609 turistin gittiğini ve bu rakamın 2019 yılının Ocak-Aralık döneminde ise 3 milyon 976 bin 777 olduğunu yazan gazete, bir önceki yıla oranla 2020 yılında, turist miktarında yüzde 84,1’lik bir kayıp yaşandığına dikkati çekti.
Güney Kıbrıs’a geçtiğimiz Aralık ayında yalnızca 9 bin 682 turist gittiğini ve bu rakamın bir önceki yılın Aralık ayında ise 110 bin 330 olduğunu kaydeden gazete, 2020 yılındaki rakamların, turizm sektörünü 37 yıl geriye, yani 1983 yılı dönemine geri götürdüğünü ekledi.

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