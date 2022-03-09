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Güney Kıbrıs, 800 Bin Rus ve Ukraynalı Turist Kaybetti

Güney Kıbrıs, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle turizmde önemli kayıplarla karşı karşıya…

09 Mart 2022 Çarşamba 14:42
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Güney Kıbrıs, 800 Bin Rus ve Ukraynalı Turist Kaybetti
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Rum Maliye Bakanı Konstandinos Petridis, Güney Kıbrıs’ın Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle yaklaşık 800 bin Rus ve Ukraynalı turist kaybettiğini; bu kaybın yerine geçebilecek bir çözüm bulunmadığı takdirde de ekonominin, Gayri Safi Milli Hasıla’nın yüzde 1,5’i kadar zarar göreceğini açıkladı.

Alithia gazetesi, Petridis’in en büyük tehlikenin enflasyon artışı olduğunu ve akaryakıt ile tahıl ürünlerinde fiyatların artacağını söylediğini yazdı.

Gazete, Ukrayna savaşının etkilerinin dün, Meclis Dışişleri Komitesi’nde görüşüldüğünü ve Petridis ile birlikte Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in de toplantıda hazır bulunduğunu kaydetti.

Habere göre Petridis, Güney Kıbrıs’taki bankacılık sektörünün ise Rusya’ya uygulanan yaptırımlardan çok fazla etkilenmesinin beklenmediğini ifade etti.

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