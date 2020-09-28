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Güney Kıbrıs'a 470 milyon Euro kredi imkanı

Avrupa Birliği Komisyonu, salgın nedeniyle hazırlanan "SURE" adlı istihdam korunma programı kapsamında talepte bulunan üye ülkelere mali destek sağlanmasına AB Konseyi'nin onay verdiğini duyurdu.

28 Eylül 2020 Pazartesi 15:02
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Güney Kıbrıs'a 470 milyon Euro kredi imkanı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, salgın nedeniyle hazırlanan "SURE" adlı istihdam korunma programı kapsamında talepte bulunan üye ülkelere mali destek sağlanmasına AB Konseyi'nin onay verdiğini duyurdu.

Buna göre, istihdam programlarında kullanılmak üzere İtalya'ya 27,4 milyar Euro, İspanya'ya 21,3 milyar Euro, Polonya'ya 11,2 milyar Euro, Belçika'ya 7,8 milyar Euro, Portekiz'e 5,9 milyar Euro, Romanya'ya 4,1 milyar Euro, Yunanistan'a 2,7 milyar Euro, Çekya'ya 2 milyar Euro, Slovenya'ya 1,1 milyar Euro, Hırvatistan'a 1 milyar Euro, Slovakya'ya 631 milyon Euro, Litvanya'ya 602 milyon Euro, Bulgaristan'a 511 milyon Euro, Güney Kıbrıs'a 479 milyon Euro, Malta'ya 244 milyon Euro ve Letonya'ya 193 milyon Euro olmak üzere yaklaşık 87,4 milyar Euro uygun koşullu kredi olarak verilecek.

Program hakkında

Kovid-19 nedeniyle hazırlanan istihdam destekleme programına göre, üye ülkeler, AB Komisyonu'na ekonomilerinin boyutlarına göre toplam 25 milyar Euroluk kredi teminatı verecek.

Söz konusu teminatla AB Komisyonu, sermaye piyasalarından 100 milyar Euroluk kaynak toplayacak. Bu fonla AB Komisyonu, üye ülkelere kısa süreli çalışma programları ve ücret destek programlarında kullanılmak üzere uygun koşullu ve uzun vadeli kredi sağlayacak.

Söz konusu desteğin üye ülkelere birkaç hafta içerisinde verilmesi bekleniyor.

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