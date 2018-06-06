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Güney Kıbrıs'a günübirlik ziyaret yapacak

İrlanda Dışişleri Bakanı Güney Kıbrıs’a tek günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek...

06 Haziran 2018 Çarşamba 22:05
Güney Kıbrıs'a günübirlik ziyaret yapacak

İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Anthony Coveney’in, önümüzdeki Cuma günü Güney Kıbrıs’a tek günlük bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği belirtildi.

Coveney’in Güney Kıbrıs’ta gerçekleştireceği temasları sırasında Kıbrıs sorunu, ikili ilişkiler ve Avrupa Birliği’yle ilgili konuların ele alınacağını yazan Fileleftheros, Coveney’in temasları çerçevesinde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, aynı zamanda Kayıp Şahıslar Komitesi üyeleriyle görüşeceğini aktardı.

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