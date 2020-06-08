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Güney Kıbrıs'a uçuşlar yarın başlıyor

Güney Kıbrıs'ta 21 Mart tarihinden beri uygulanan karantina tedbirleri sebebiyle uluslararası uçuşları kapalı olan Larnaka ve Baf havalimanları yarın uçuşlara tekrar başlayacak olmanın heyecanını yaşarken, ilk uçağın yarın saat 12.15'te Larnaka'ya inmesi bekleniyor.

08 Haziran 2020 Pazartesi 14:52
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Güney Kıbrıs'a uçuşlar yarın başlıyor

Güney Kıbrıs'ta 21 Mart tarihinden beri uygulanan karantina tedbirleri sebebiyle uluslararası uçuşları kapalı olan Larnaka ve Baf havalimanları yarın uçuşlara tekrar başlayacak olmanın heyecanını yaşarken, ilk uçağın yarın saat 12.15'te Larnaka'ya inmesi bekleniyor.

Agean Havayollarına ait uçağın Atina'dan geleceği öğrenilirken, Larnaka'dan Atina'ya gidecek olan ilk uçağın da yarın sabah 8.00'de adadan ayrılması bekleniyor.

Kıbrıs Haber Ajansı (CNA)'nın haberine göre, Rum Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos'un yarın sabah saat 11.00'de Larnaka'ya gideceği ve ilk uçakla adaya gelecek olanları bizzat karşılayacağı kaydedildi.

Yarın toplamda Atina dışında Sofya ve Tel-Aviv seferleri ile birlikte beşi geliş olmak üzere 10 uçuşun gerçekleştirileceği de gelen bilgiler arasında.

KAYNAK : KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
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