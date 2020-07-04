Güney Kıbrıs, Ağustos ayından itibaren kapılarını İngiltere’ye açıyor

Rum hükümeti, Güney Kıbrıs’ın turizminde önemli yer tutan İngiliz turist akışını yeniden sağlamak amacıyla Ağustos ayından itibaren İngiltere’den gelişlere yeşil ışık yakma kararı alırken, İngiltere’den gelecek olanlardan PCR testi talep edilmesinin gelecek turist sayısını olumsuz etkileyeceği bildirildi.

Politis gazetesi; “Test İngilizlere ve Turizmcilere Engel – Temmuz Ayından Sonra Ağustos’un Da Kaybedilmesi Tehlikesi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını sebebiyle ağır darbe alan Güney Kıbrıs turizminin, İngiltere’den gelecek yolculardan ülkelerinde yapılmış PCR testi istenmesiyle daha da ağır bir darbe alabileceğini yazdı.

Gazete, Rum hükümetinin 1 Ağustos tarihinden itibaren İngiltere’den gelecek yolcuları kabul etme kararı aldığını ancak bunu, gelecek olanların ülkelerinde Korona testi yaptırmaları şartına bağladığını belirterek, İngiltere’de bu testin maliyetinin 200 sterlin olmasından ötürü, Güney Kıbrıs’a turist olarak gitmeyi düşünen birçok İngiliz’in, bu planlarından vazgeçeceklerinin düşünüldüğünü yazdı.

Güney Kıbrıs havaalanlarında Korona testinin fiyatının 60 Euro olduğunu ancak İngilizlerin bundan faydalanamayacaklarını vurgulayan gazete, Güney Kıbrıs’taki otellerin sadece yüzde 10’unun açılmasının ise durumun ne kadar kötü olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Hali hazırda otellerdeki doluluk oranlarının da beklenin altında olduğunu vurgulayan gazete, Temmuz ayının turizm açısından kaybedilmiş olmasının akabinde Ağustos’un da kaybedilme tehlikesi altında bulunduğunu vurguladı.

HAVAALANLARINDA “TOPLU TEST” UYGULAMASI…

Öte yandan Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, havaalanlarına gelişlerde toplu test uygulamasına geçilmesinin gündemde olduğunu, bu uygulamanın havaalanlarında günde bin 500 test yapılabilmesine imkan sağlayacağını açıkladı.

Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantı sonrasında yaptığı açıklamada Yoannu, Yunanistan ve ABD’de kullanılan yöntemin, belli sayıdaki insandan, örneğin beş kişiden alınan örneklerin birleştirilerek PCR testine tabi tutulması, pozitif çıkması durumunda söz konusu beş kişiye ayrı ayrı testler yapılması şeklinde olduğunu belirterek, gruplandırma şeklinde yapılan testlerin günde bin 500 test yapılması imkanını yaratacağını ve test maliyetinde büyük azalma getireceğini vurguladı.

Yoannu, toplantıda KKTC ile sınır kapılarından geçişler ve Türkiye’deki durumun da ele alındığını, AB’nin ve uzmanların, Türkiye’nin “C” kategorisinde bulunduğu konusunda hemfikir olduklarını belirterek, KKTC’den geçişlerdeki uygulamanın değişmesinin şu anda söz konusu olmadığını ifade etti.

Yoannu ayrıca, “Ledra Yolu”nun (Lokmacı Sınır Kapısı) açılması konusunda da herhangi bir değişiklik olmadığını sözlerine ekledi.

LOKMACI KAPISI’NIN AÇILMASI KONUSU ÇARŞAMBA GÜNÜ ELE ALINACAK

Gazete bir diğer haberinde ise, dün Rum Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıda, Rum Sağlık Bakanlığı Korona Bilim Danışma Kurulu’nun, Lokmacı Sınır Kapısı’nın açılması konusunda herhangi bir endişe dile getirmediklerini ve Kıbrıs Türk tarafının aldığı önlemleri “yeterli düzeyde tatmin edici bulduklarını” ifade ettiklerini yazdı.

Gazete, elde ettiği bilgilere dayandırarak verdiği haberinde, Rum Sağlık Bakanlığı Bilim Danışma Kurulu’nun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, Kıbrıs Türk makamlarının çift PCR testi uygulama kararının, virüs salgını ihtimalini büyük oranda düşürdüğünü ve bu sebeple Lokmacı ınır Kapısı’nın açılmasında herhangi bir sakınca görmediklerini ilettiklerini yazdı.

Haberde, Lokmacı Sınır Kapısı’nın açılması kararının Çarşamba günü gerçekleştirilecek Rum Bakanlar Kurulu toplantısında ele alınacağı, alınacak kararın ise bilimsel değil Rum hükümetinin siyasi kararı olacağı vurgulandı.

OTEL ÇALIŞANLARI PROTESTO GÖSTERİSİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Öte yandan Haravgi gazetesi, turizm sektörü ve özellikle otellerde çalışanların ekonomik kriz içerisinde olduklarını, kışta kapalı olan otellerin sahiplerinin, çalışanlarının iş ertelemesi ödeneğini yatırmaması sebebiyle, maaşlarının yüzde 60’ını alma hakkından yararlanamadıkları gerekçesiyle eylem gerçekleştirdiklerini yazdı.

Habere göre, Rum Çalışma Bakanlığı önünde toplanan bir grup otel çalışanı, maaşlarının yüzde 60’nın ödenmesi şeklindeki devlet desteğinden yararlanamadıklarını, bunun sebebinin ise işverenlerinin yasaları çiğnemesi olduğunu dile getirdiler.

Bu durumda olanların sayısının 10 bine yakın olduğunu belirten gazete, çalışanların şu anda aldıkları ayda 360 Euro’yla geçinemeyeceklerini dile getirdiklerini yazdı.