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Güney Kıbrıs Alarmda!

Güney Kıbrıs, İngiliz varyantından sonra yeni tip koronavirüsün Hint ve Güney Afrika varyantı mutasyonlarının da saptanması nedeniyle alarmda…

20 Mayıs 2021 Perşembe 11:21
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Güney Kıbrıs Alarmda!

Alithia “Hint ve Güney Afrika Mutasyonları Kıbrıs’a da Geldi… Koronavirüsle İlgili Yeni Baş Ağrısı” başlığıyla ikinci manşet olarak değerlendirdiği haberinde, Sağlık Bakanlığı’nın, daha agresif ve bulaşma hızı daha yüksek olduğuna dikkat çekilen bu iki varyantın Güney’de saptanması nedeniyle alarma girdiğine dikkat çekti.

Habere göre yeni varyantlar Nisan ayında, pozitif sonuçlu PCR testlerinden alınan örnekler üzerinde Rum Nöroloji ve Genetik Enstitüsü ile Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan varyant taramalarında saptandı.

Güney Kıbrıs’ta 131 İngiliz varyantı, 4 Hint varyantı ve 2 Güney Afrika varyantı saptandı. Hint ve Güney Afrika varyantlarının Güney Kıbrıs’a özel izinle, giriş veya çıkıştan 72 saat önce negatif PCR testi ve 14 gün karantina şartıyla giriş yapılan “Gri Kategori”deki (üçüncü ülkeler) ülkelerden (3’ü Hindistan’dan, 1’i Pakistan’dan, 1’i Nepal’den ve 1’i Filipinler’den) gelen, seyahat geçmişi bulunan kişilerde saptandı.

Bu kişilerin varyantları taşıdıkları, Güney’e vardıkları an itibarıyla 14 günlük otelde karantina süreçleri sırasında saptandı ve Tersefanu’daki özel karantina alanına alınarak başka kişilerle temas etmemeleri sağlandı.

GENÇLER AŞIYI REDDEDİYOR

Öte yandan Politis, “Vatandaşın Yüzde 40’ı Kolunu Sıvamıyor” başlıklı manşet haberinde Sağlık Bakanlığı’nın birinci tur aşılama programının tamamlandığını, dünden itibaren ikinci tura başlandığını ancak Güney’de Hint ve Güney Afrika varyantları saptanmış olmasına rağmen Rumların sadece yüzde 45’inin aşılandığını haber verdi.

Gazeteye göre Sağlık Bakanlığı’nın 18-30 yaş grubu için verdiği 66 bin 30 aşı randevusundan 20 bini (yüzde 35’i) talep görmedi. Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, aşılama programı çerçevesinde şu ana kadar nüfusun yüzde 45’ini “bin bir zorlukla” aşıladıklarını açıkladı.

Safepass’ın, kişileri aşı olmaya zorlayacak bir uygulama olmasına karşın halkın, üçüncü doz, Astra Zeneca’nın yan etkileri ve komplo teorileri nedeniyle özellikle genç nüfusun aşıyı reddederek günlük hızlı test yaptırmayı tercih ettiğine dikkat çekildi.

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Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
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