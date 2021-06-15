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Güney Kıbrıs Aşı Randevu Portalını Cuma Günü 18 Yaş Üstü Herkese Açıyor

Güney Kıbrıs’ta aşı randevu portalı Cuma gününden itibaren 18 yaş üstü herkese açılıyor.

15 Haziran 2021 Salı 11:14
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Güney Kıbrıs Aşı Randevu Portalını Cuma Günü 18 Yaş Üstü Herkese Açıyor

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Rum Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Korona virüs mücadelesi çerçevesinde uygulamada olan aşı programının Cuma gününden itibaren değişeceği ve portalın, randevular tükenene kadar tüm 18 yaş üstü kişilere açık olacağını duyurdu.

Bakanlığın kararının, aşılara gösterilen ilginin azalması sebebiyle alındığını yazan gazete, dün 22 bin 471 adet randevu uygun olmasına karşın sadece 12 bin 820 kişinin randevu aldığını belirtti.

Gazete, 12 Haziran tarihine kadar nüfusun yüzde 59,3’ünün birinci, yüzde 40’ının ise ikinci doz aşılarını yaptırmış olduklarını vurguladı. Bakanlık haziran sonuna kadar yüzde 65’in ilk doz aşıyı almasını hedefliyor.

57 YENİ VAKA

Öte yandan Güney Kıbrıs’ta dün bir kişi daha Korona virüs sebebiyle hayatını kaybederken, 57 yeni vaka tespit edildi.

Alithia gazetesi, dün toplamda 39 bin 852 test yapıldığını ve 57 yeni vakaya rastlandığını belirtirken 68 yaşında erkek bir şahsın ise hayatını kaybettiğini yazdı.

Habere göre 11’i ağır olmak üzere toplamda 30 kişi ise hastanelerde tedavi görüyor.

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Güney KıbrısAşı Randevu Portalı
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