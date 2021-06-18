Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kadına şiddet bitmiyor
Kadına şiddet bitmiyor
Çaldığını itiraf etti
Çaldığını itiraf etti
16 yaşında hırsızlık!
16 yaşında hırsızlık!
Arkadaşının pasaportunu çaldı
Arkadaşının pasaportunu çaldı
5 yıldır aranıyordu , tutuklandı
5 yıldır aranıyordu , tutuklandı

Güney Kıbrıs Aşılamada AB Ülkeleri Arasında 3’üncü Sırada

Güney Kıbrıs’ın, koronavirüs aşılama hızında,  27 AB ülkesi arasında 3’üncü sırada yer aldığı belirtildi.

18 Haziran 2021 Cuma 12:13
121 Okunma
Güney Kıbrıs Aşılamada AB Ülkeleri Arasında 3’üncü Sırada

Alithia gazetesi, AB Daimi Temsilciler Komitesi’ne yönelik bilgilendirmeye dayanarak, Güney Kıbrıs’ın 894 bin 930 doz aşı aldığını yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’ta, 15 Haziran’a kadar 401 bin 874 kişi en az birinci doz aşı olurken 262 bin 763 kişi, aşı dozlarını tamamladı.

SPUTNİK AŞISI

Alithia gazetesi bir başka haberinde Rum Farmakoloji Dairesi Müdür Vekili Elena Panayiotopulu’nun, Rum Haber Ajansı’na, Sputnik aşısıyla ilgili açıklamasına yer verdi.

Habere göre Panayiotopulu, Sputnik aşısının onaylanmasına yönelik bir hareketliliğin yaşandığını söyledi.

Panayiotopulu, Avrupa İlaç Ajansı’nın aşının klinik denemelerinden gerekli verileri almamasına karşın aşı konusunda bir hareketliliğin yaşandığını, her şeyin yolunda gitmesi durumunda aşı kullanımı için izin verileceğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ta, sadece Sputnik aşısı olacağını söyleyen kişilerin bulunmasının sorulması üzerine Panayiotopulu, Sputnik aşısının, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşılarıyla aynı teknolojide olduğunu belirtti ve şu anda Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson aşılarını kullandıklarını söyledi.

VAKA SAYILARI

Alithia gazetesi bir başka haberinde, Rum Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere dayanarak, Güney Kıbrıs’ta, yapılan 34 bin 157 test neticesinde, dün toplam 65 yeni vakanın açıklandığını belirtti.

Can kaybının yaşanmadığını belirten gazete, 251’i erkek, 123’ü kadın olmak üzere toplam ölü sayısının 374, toplam vaka sayısının ise 73 bin 444 olduğunu yazdı.

Gazete hastanelerde şu anda 41 kişinin Kovid-19 tedavi gördüğünü, bu kişilerden 15’nin durumunun ise ciddi olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüs Aşılama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum tarafı diyaloğa hazır!
Rum tarafı diyaloğa hazır!
Mayıs Ayında Yurt Dışına Seyahat Rakamları
Mayıs Ayında Yurt Dışına Seyahat Rakamları
Meclis Komiteleri Konusunda Uzlaşmaya Varıldı
Meclis Komiteleri Konusunda Uzlaşmaya Varıldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim