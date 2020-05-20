Güney Kıbrıs: Bin 984 test, 4 vaka

Kıbrıs'ın güneyinde toplam vaka sayısı 922'ye yükseldi.

Bugün 4 yeni vakanın daha tespit edildiği açıklandı.

Ayrıca bugün bin 984 test yapıldığı da belirtildi.

Kıbrıs'ın güneyinde toplam can kaybı sayısı ise 24.