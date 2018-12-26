Güney Kıbrıs da artık “Hybrid Coe” üyesi

Güney Kıbrıs’ın da artık bu şekilde yalan haberler (fake news), siber saldırılar, propagandaların yayılması ve seçim süreçlerine müdahaleyle ilgili tehdit ve taktiklerin ele alınması konusundaki çabalara dahil olduğunu yazan Politis gazetesi, “Hybrid COE’nin” NATO ile AB himayesindeki hükümetler arası bir düşünce kuruluşu olarak faaliyet göstermekte olduğunu kaydetti.



Gazete, Hybrid COE’nin özellikle Batı’daki kamuoyunun Rusya’dan etkilenmesi kampanyası sebebiyle kurulmuş olsa da, Rum kesiminin merkezin çabalarına “Türkiye’nin son zamanlarda izlemekte olduğu benzer taktikleri dahil ettiğini” de öne sürdü.



Konu hakkında gazeteye yaptığı açıklamada, Hybrid COE’nin artık Türkiye’nin dahil olduğu durumları da takip etmekte olduğunu ileri süren Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, devamla Türkiye Savunma Bakanlığı’nın ABD’yle ortak deniz tatbikatı yapılmasından söz eden kısa zaman önceki paylaşımına atıfta bulundu.



Rum medyasındaki bu tarz haberler konusunda da oldukça dikkatli olmaları gerektiğini belirten Rum bakan, yalan haberler yayılması konusundaki taktiklerin, medya tarafından yeterli kontrol yapılmadan, bazı haberler meydana getirilmesine dayandığını ifade etti.Türkiye Savunma Bakanlığı’nın 19 Aralık tarihinde Twitter’de; “Kıbrıs MEB’inde ABD’yle ortak tatbikat yapılmasından” söz eden bir paylaşımda bulunduğunu ve bunun Rum medyasına da haber olduğunu yazan gazete, ancak “edindikleri bilgiye göre”, Amerikan gemilerinin Fransa’yla tatbikat için bölgede olduğunu savundu.Gazete “Türkiye’nin ise bundan istifade ederek, tatbikatın yapıldığı noktayla temas eden Kıbrıs MEB’indeki bir bölgeyi yasadışı bir navtex’le bağladığını” iddia etti.