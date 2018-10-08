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Güney Kıbrıs Doğurganlık Sorununda AB içerisinde 4'üncü Sırada

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:20
Güney Kıbrıs Doğurganlık Sorununda AB içerisinde 4'üncü Sırada

 Güney Kıbrıs’ın, AB içerisinde, doğurganlık sorunu yaşayan dördüncü ülke olduğu haber verildi.

Alithia gazetesi, Rum İstatistik Dairesi verilerine dayandırdığı haberini, “Doğurmamaya! Devam Ediyoruz… Demografi Kıbrıs İçin Büyük Tehdit Olmaya Devam Ediyor” başlığıyla birinci sayfasından aktardı.

Bir nüfusun yenilenebilmesi için doğurganlık oranının yüzde 2,10 olması ve doğan sayısının ölen sayısından fazla olması gerektiği hatırlatılan haberde, Rum tarafında 1990’da yüzde 2,42 olan bu oranın 1995’ten beridir yüzde 1,44 iler 1,30 arasında seyrettiğine dikkat çekildi.

Eurostat düşük doğurganlık sıralamasında Güney Kıbrıs’ı AB üyesi ülkeler arasında İspanya, İtalya ve Portekiz’den sonra 4’üncü sırada konumlandırdı.

Güney Kıbrıs nüfusunun 2016’da 854 bin 800 olarak tahmin edildiğini, bir önceki yıla (848 bin 300) oranla yüzde 0,8 artış kaydedildiğine işaret eden gazete, ölüm oranlarının ise uzun zamandır 5-6 bin civarında istikrarlı bir seyir izlediğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısDoğurganlıkABHaber
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