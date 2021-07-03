Güney Kıbrıs ECDC’nin “Kırmızı” Kategorisinde

Alihtia “Beklenen Oldu… Kıbrıs Kırmızı Kategoriye Düştü” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ın ECDC tarafından “kırmızı” kategoriye alınması ile turizm sezonuna “kelimenin tam anlamıyla mezar taşı diktiğini” yazdı.

Habere göre Filyasyon Grubu Başkanı Valentinos Silverstros dün sabah RİK’e yaptığı açıklamada “oyun yine kaybedilmeye gidiyor” diyerek, hayal kırıklığını vurguladı. Çoğu kişinin, özellikle de ebeveynlerin, filyasyon ekiplerine çocukların temaslılarını bildirmekten kaçındığını belirten Silverstros “durum trajiktir çünkü haritada da görüldüğü gibi Kıbrıs, Portekiz’in birkaç bölgesi ile birlikte temmuz ayı içerisinde Kırmızı Kategori’ye düştü” dedi.

Silverstros, Güney Kıbrıs’ın Kırmızı Kategori’ye düşme sebebinin, pozitif vaka göstergesinin yüzde 1, 26’ya, vaka sayısının 473’e ve hasta sayısının 59’a yükselmesi olduğunu belirtti. Pozitif vakalar konusunda görüntüsü en kötü olan kazanın yüzde 1,62 ile Mağusa olduğunu, onu, yüzde 1,59’la Limasol, yüzde 1, 36 ile Larnaka, yüzde 0,94 ile Lefkoşa ve yüzde 0,26 ile Baf’ın izlediğini kaydetti.

Uzmanların, günlük pozitif vakalar konusunda durumun daha da kontrolden çıkacağı kanaatinde olduğunu yazan gazete, bu gelişmenin Rum turizm sektörüne peş peşe ikinci yıl trajik etkileri olacağını kaydetti, “ülkenin, İngiltere’nin yeşil kategorisine girmesi ve Rusya ile charter uçak seferlerinin başlaması hedefleri artık ütopya addediliyor” ifadesine yer verdi.

Habere göre Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios “turizm sektörü mensupları aşılanmayı reddederken nasıl bu ülkeye turist istiyoruz, ülke, turistlerden aşılanmış olmalarını istiyor diyebiliriz?” vurgusunu yaptı.