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Güney Kıbrıs ekonomisi “çöp” olmaktan çıktı

Güney Kıbrıs ekonomisi, 7 yılın ardından “çöp” statüsünden “yatırım yapılabilir” statüsüne yükseltildi

16 Eylül 2018 Pazar 16:05
Güney Kıbrıs ekonomisi “çöp” olmaktan çıktı

Alithia ve diğer gazeteler, derecelendirme kuruluşu “Standard & Poors’un” (S&P) Güney Kıbrıs ekonomisini “çöp” statüsünden “yatırım yapılabilir” statüsüne yükselttiğini yazdı.

Gazete, yaklaşık 7 yıllık bir aranın ardından gerçekleşen bu statü yükseltmesinin Güney Kıbrıs’ın ekonomisi için istikrarın ufukta göründüğü anlamına geldiği yorumunda da bulundu.

Gazete ayrıca, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Ekonomi Bakanı Haris Yeorgiyadis ve diğer bazı siyasilerin açıklamalarında bu gelişmeyi memnunlukla karşıladıklarını ve bir dönemin kapandığını dile getirdiklerini de aktardı.

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Gibri 2018-09-16 18:11:53

Arabesk cumhuriyeti ne oldu . Yanı TL.

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