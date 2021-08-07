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Güney Kıbrıs ekonomisine 46 milyon euroluk destek

AB Komisyonu, İspanya, İtalya ve Güney Kıbrıs’a Avrupa Sosyal Fonu’ndan ek ödeme yapılmasını onayladı.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:43
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Güney Kıbrıs ekonomisine 46 milyon euroluk destek

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ın orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi amacıyla AB’den ek ödenek alacağını, İspanya, İtalya ve Güney Kıbrıs için toplam 2 milyar 700 milyon Euro onaylandığını yazdılar.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın alacağı miktarın 46 milyon 400 bin Euro olduğunu belirtirken söz konusu ödeneğin özellikle işsizliğin azaltılması, yeni iş imkanlarının yaratılması ve orta ölçekli işletmelerin destelenmesi amaçlı kullanılacağını vurguladı.  

Öte yandan gazete bir diğer haberinde, Rum İstatistik Enstitüsü’nün dün açıkladığı verilere göre Tüketici Fiyatları Endeksi’nin Temmuz ayında yüzde 0,11 artışla 102,50’ye yükselirken, enflasyon oranının ise yüzde 4 olarak kaydedildiğini yazdı.

Gazete, geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artışın yüzde 33,9’la elektrik ve yüzde 19,9’la akaryakıt fiyatlarında olduğunu vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
AB KomisyonuGüney KıbrısDestek
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