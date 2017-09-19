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Güney Kıbrıs: "Elimizde ne varsa göstereceğiz"

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 57’nci kuruluş yıldönümü” nedeniyle bu yıl düzenlenecek resmî geçidin, geçen yıllara oranla çok daha parlak olacağı haber verildi...

19 Eylül 2017 Salı 12:49
Güney Kıbrıs: "Elimizde ne varsa göstereceğiz"

“Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 57’nci kuruluş yıldönümü” nedeniyle bu yıl düzenlenecek resmî geçidin, geçen yıllara oranla çok daha parlak olacağı haber verildi.

Alithia’nın haberine göre, Rum Savunma Bakanlığı ile Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO)  Genelkurmaylığı  bu yıl Lefkoşa’nın Rum kesimindeki Yosif Haciyosif caddesinde düzenlenecek resmî geçide katılacak piyade ve motorize birliklerini “halkın güvenlik duygusunu güçlendirmek ve RMMO subay ve erlerinin maneviyatını yükseltmek” maksadıyla takviye etmeye karar verdi.

Haberde, bu yıl geçiş komando ve SAT birliklerinin,  ellerinde, birkaç gün önce İsrail şirketinden teslim alınan TAVOR X95 tipi tüfeklerle geçiş yapacağı vurgulandı. Ekonomik kriz nedeniyle, RMMO  birliklerinden tören alanına nakliyeleri masraflı olduğu gerekçesiyle geçen yıllarda sayısı azaltılan tank, silah sistemleri, toplar ve zırhlı personel taşıyıcı sayısının da artırılacağı belirtildi.

Gazete “iyi bilgili kaynağa” dayanarak,  resmî geçitte RMMO’nun modernizasyonunu ve Güney Kıbrıs’ın “artan jeopolitik ve jeostratejik rolünü vurgulayacak yeni ve çağdaş unsurlar” da yer alacağını yazdı, kaynağının “elimizde ne varsa göstereceğiz” sözünün altını çizdi.

Gazete bu yıl şeref tribününü önünden ilk kez RMMO’ya 2016 sonunda alınan profesyonel askerlerin de geçeceğini haberine ekledi.

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Son Güncelleme: 19.09.2017 12:52
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