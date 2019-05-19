Güney Kıbrıs Eurovision'da 15'inci oldu

Hollanda’nın şampiyon olduğu Eurovision 2019’da Güney Kıbrıs 101 puan toplayarak 15’inci oldu. İsrail’in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen Eurovision 2019 müthiş bir çekişmeye sahne oldu. Güney Kıbrıs, Tamta’nın Replay şarkısıyla 11 ülkeyi geride bıraktı.
PUANLAR…
Yarışmadaki ülkelerin topladığı puanlar sırasıyla şu şekilde:
|1)
|Hollanda 492
|2)
|İtalya 465
|3)
|Rusya 369
|4)
|İsviçre 360
|5)
|Norveç 338
|6)
|İsveç 332
|7)
|Azerbaycan 297
|8)
|Makedonya 295
|9)
|Avustralya 285
|10)
|İzlanda 234
|11)
|Çekya 157
|12)
|Danimarka 120
|13)
|Slovenya 105
|14)
|Fransa 105
|15)
|Güney Kıbrıs 101
|16)
|Malta 95
|17)
|Sırbistan 92
|18)
|Arnavutluk 90
|19)
|Estonya 86
|20)
|San Marino 81
|21)
|Yunanistan 71
|22)
|İspanya 60
|23)
|İsrail 47
|24)
|Almanya 32
|25)
|Belarus 31
|26)
|Birleşik Krallık 16
EUROVİSİON 2019 ŞARKILARI
Malta –Chameleon şarkısıyla Michela
Arnavutluk - Ktheju tokës şarkısıyla Jonida Maliqi
Çekya - Friend of a Friend şarkısıyla Lake Malawi
Almanya - Sister şarkısıyla S!sters
Rusya - Scream şarkısıyla Sergey Lazarev
San Marino - Say Na Na Na şarkısıyla Serhat
Kuzey Makedonya - Proud şarkısıyla Tamara Todevska
İsveç - Too Late For Love şarkısıyla John Lundvik
Slovenya - Sebi şarkısıyla Zala Kralj & Gašper Šantl
Kıbrıs - Replay şarkısıyla Tamta
Hollanda - Arcade şarkısıyla Duncan Laurence
Yunanistan - Better Love şarkısıyla Katerine Duska
İsrail - Home şarkısıyla Kobi Marimi
Norveç - Spirit In The Sky şarkısıyla KEiiNO
Birleşik Krallık - Bigger Than Us şarkısıyla Michael Rice
İzlanda - Hatrið mun sigra şarkısıyla Hatari
Estonya - Storm şarkısıyla Victor Crone