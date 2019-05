Güney Kıbrıs Eurovision'da 15'inci oldu

Hollanda’nın şampiyon olduğu Eurovision 2019’da Güney Kıbrıs 101 puan toplayarak 15’inci oldu. İsrail’in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen Eurovision 2019 müthiş bir çekişmeye sahne oldu. Güney Kıbrıs, Tamta’nın Replay şarkısıyla 11 ülkeyi geride bıraktı.



PUANLAR…



Yarışmadaki ülkelerin topladığı puanlar sırasıyla şu şekilde:



1) Hollanda 492 2) İtalya 465 3) Rusya 369 4) İsviçre 360 5) Norveç 338 6) İsveç 332 7) Azerbaycan 297 8) Makedonya 295 9) Avustralya 285 10) İzlanda 234

11) Çekya 157 12) Danimarka 120 13) Slovenya 105 14) Fransa 105 15) Güney Kıbrıs 101 16) Malta 95 17) Sırbistan 92 18) Arnavutluk 90 19) Estonya 86 20) San Marino 81

21) Yunanistan 71 22) İspanya 60 23) İsrail 47 24) Almanya 32 25) Belarus 31 26) Birleşik Krallık 16



EUROVİSİON 2019 ŞARKILARI



Malta –Chameleon şarkısıyla Michela

Arnavutluk - Ktheju tokës şarkısıyla Jonida Maliqi

Çekya - Friend of a Friend şarkısıyla Lake Malawi

Almanya - Sister şarkısıyla S!sters

Rusya - Scream şarkısıyla Sergey Lazarev



Danimarka - Love Is Forever şarkısıyla LeonoraSan Marino - Say Na Na Na şarkısıyla SerhatKuzey Makedonya - Proud şarkısıyla Tamara Todevskaİsveç - Too Late For Love şarkısıyla John LundvikSlovenya - Sebi şarkısıyla Zala Kralj & Gašper ŠantlKıbrıs - Replay şarkısıyla TamtaHollanda - Arcade şarkısıyla Duncan LaurenceYunanistan - Better Love şarkısıyla Katerine Duskaİsrail - Home şarkısıyla Kobi MarimiNorveç - Spirit In The Sky şarkısıyla KEiiNOBirleşik Krallık - Bigger Than Us şarkısıyla Michael Riceİzlanda - Hatrið mun sigra şarkısıyla HatariEstonya - Storm şarkısıyla Victor Crone