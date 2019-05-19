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Güney Kıbrıs Eurovision'da 15'inci oldu

İsrail’in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen Eurovision 2019 şarkı yarışmasında Güney Kıbrıs 101 puan toplayarak 15’inci oldu.

19 Mayıs 2019 Pazar 11:37
Güney Kıbrıs Eurovision'da 15'inci oldu
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Hollanda’nın şampiyon olduğu Eurovision 2019’da Güney Kıbrıs 101 puan toplayarak 15’inci oldu. İsrail’in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen Eurovision 2019 müthiş bir çekişmeye sahne oldu. Güney Kıbrıs, Tamta’nın Replay şarkısıyla 11 ülkeyi geride bıraktı.

PUANLAR…

Yarışmadaki ülkelerin topladığı puanlar sırasıyla şu şekilde:
 

1) Hollanda 492
2) İtalya 465
3) Rusya 369
4) İsviçre 360
5) Norveç 338
6)  İsveç 332
7) Azerbaycan 297
8) Makedonya 295
9) Avustralya 285
10) İzlanda 234
11)  Çekya 157
12) Danimarka 120
13) Slovenya 105
14) Fransa 105
15) Güney Kıbrıs 101
16) Malta 95
17) Sırbistan 92
18) Arnavutluk 90
19) Estonya 86
20) San Marino 81
21)  Yunanistan 71
22) İspanya 60
23) İsrail 47
24) Almanya 32
25) Belarus 31
26) Birleşik Krallık 16 


EUROVİSİON 2019 ŞARKILARI

Malta –Chameleon şarkısıyla Michela
Arnavutluk - Ktheju tokës şarkısıyla Jonida Maliqi
Çekya - Friend of a Friend şarkısıyla Lake Malawi
Almanya - Sister şarkısıyla S!sters
Rusya - Scream şarkısıyla Sergey Lazarev

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Danimarka - Love Is Forever şarkısıyla Leonora
San Marino - Say Na Na Na şarkısıyla Serhat
Kuzey Makedonya - Proud şarkısıyla Tamara Todevska
İsveç - Too Late For Love şarkısıyla John Lundvik
Slovenya - Sebi şarkısıyla Zala Kralj & Gašper Šantl
Kıbrıs - Replay şarkısıyla Tamta
Hollanda - Arcade şarkısıyla Duncan Laurence
Yunanistan - Better Love şarkısıyla Katerine Duska
İsrail - Home şarkısıyla Kobi Marimi
Norveç - Spirit In The Sky şarkısıyla KEiiNO
Birleşik Krallık - Bigger Than Us şarkısıyla Michael Rice
İzlanda - Hatrið mun sigra şarkısıyla Hatari
Estonya - Storm şarkısıyla Victor Crone

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs
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