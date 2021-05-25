Güney Kıbrıs Fransa İle Ortak Arama-Kurtarma Tatbikatı Yaptı

Fileleftheros gazetesi, iki ülke arasındaki savunma işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen ve “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sorumluluk bölgesi içerisindeki denizde” gerçekleştirilen tatbikata Fransa’nın uçak gemisi “Charles de Gaulle”ün arama-kurtarma helikopterlerinin, RMMO Genelkurmaylığı’na ait kıyı devriyesi “YEORGİU” ile AW 139 helikopterlerinin ve “MEDEVAC” özel sağlık uzmanlarının katıldığını yazdı.

Gazete, tatbikatın hedefinin, Fransız Silahlı Kuvvetleri ile olan mevcut işbirliğinin geliştirilmesi ve arama-kurtarma ekibinin eğitilmesi olduğunu kaydeden gazete, dünkü tatbikatın Fransa ile bugüne kadar yapılan 40’ıncı arama kurtarma tatbikatı olduğunu belirtti.

“TALOS-2 2021” TATBİKATI BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Gazete devamla, “TALOS-2 2021” tatbikatının da bugün gerçekleşeceğini ve Fransız “Rafale” savaş uçaklarının 12.00’dan 18.00’a kadar Kıbrıs üzerinde uçuş yapacağını yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs-Fransa savunma işbirliği programının hayata geçirilmesi çerçevesinde yapılacak tatbikata Fransız uçak gemisi “Charles de Gaulle” ve Rum Yönetimi’nin hava savunma sistemlerinin katılacağı belirtildi.