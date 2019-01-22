Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Fransa'dan Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google Asistan değişti! İşte yeni gelen müthiş özellikler
Google Asistan değişti!
Kanlı Ay tutulması başladı!
Kanlı Ay tutulması başladı!
E-postanıza dikkat edin! Gmail hacklendi...
E-postanıza dikkat edin!
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
Satürn Milyarlarca Yıl Halkasızmış
banner40

Güney Kıbrıs hukuk sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor

Rum hükümeti, Güney Kıbrıs hukuk sistemine köklü değişiklikler getirecek dokuz yasa tasarısını yürürlüğe koymaya hazırlanıyor.

22 Ocak 2019 Salı 14:45
Güney Kıbrıs hukuk sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Adalet Bakanı İonas Nikolau’nun dün bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve Güney Kıbrıs’taki hukuk sistemine olan güvenin sarsılması sebebiyle sistemde köklü değişikliklere gidilmesi konusunu ele aldıklarını yazdı.

banner41
Haberde, özellikle Yüksek Mahkeme’nin 1964 öncesi formunda olduğu şekilde ayrılmasının öngörüldüğü belirtilirken, yapılması öngörülen başlıca değişikler ise şu şekilde sıralandı: “Yüksek Anayasa Mahkemesi kurulması, yeni Temyiz Mahkemesi oluşturulması, Yüksek Mahkeme Konseyi’nin oluşum şeklinin yeniden düzenlenmesi, yargıçlar okulu, ticari ve deniz hukuku mahkemeleri kurulması, küçük anlaşmazlıkların çözümü yasası ve yargı dairesi kurulması.”

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in yüksek mahkemenin 13 yargıcıyla görüşme yaparak değişiklikler hakkında bilgi vermesinin beklendiğini de belirtti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Rum HükümetiHukuk SistemiYasa TasarısıGüney KıbrısHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta Grip Salgını
Güney Kıbrıs’ta Grip Salgını
Baf’ta Lisede Uyuşturucu Operasyonu
Baf’ta Lisede Uyuşturucu Operasyonu
Güney'de 10 gündür kayıp olan Alman kadın ölü bulundu
Güney'de 10 gündür kayıp olan Alman kadın ölü bulundu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim