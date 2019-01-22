Güney Kıbrıs hukuk sisteminde köklü değişikliğe gidiliyor

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Adalet Bakanı İonas Nikolau’nun dün bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve Güney Kıbrıs’taki hukuk sistemine olan güvenin sarsılması sebebiyle sistemde köklü değişikliklere gidilmesi konusunu ele aldıklarını yazdı.

de, özellikle Yüksek Mahkeme’nin 1964 öncesi formunda olduğu şekilde ayrılmasının öngörüldüğü belirtilirken, yapılması öngörülen başlıca değişikler ise şu şekilde sıralandı: “Yüksek Anayasa Mahkemesi kurulması, yeni Temyiz Mahkemesi oluşturulması, Yüksek Mahkeme Konseyi’nin oluşum şeklinin yeniden düzenlenmesi, yargıçlar okulu, ticari ve deniz hukuku mahkemeleri kurulması, küçük anlaşmazlıkların çözümü yasası ve yargı dairesi kurulması.”

Gazete, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in yüksek mahkemenin 13 yargıcıyla görüşme yaparak değişiklikler hakkında bilgi vermesinin beklendiğini de belirtti.