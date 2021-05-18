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Güney Kıbrıs ile Fransa Arasında Bugün Hava Tatbikatı İcra Ediliyor

Güney Kıbrıs ile Fransa arasında bugün “Talos 2021” kod adlı bir hava tatbikatı icra edileceği haber verildi.

18 Mayıs 2021 Salı 13:50
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Güney Kıbrıs ile Fransa Arasında Bugün Hava Tatbikatı İcra Ediliyor

Tatbikat çerçevesinde Fransız “Rafale” savaş uçaklarının 12:00-18.00 saatleri arasında uçuş gerçekleştireceğini duyuran Rum haber kaynakları, tatbikatın, Fransız uçak gemisi “Charles De Gauelle”ün Doğu Akdeniz bölgesinde bulunması sebebiyle gerçekleştirileceğini belirtti.

Tatbikatın iki ülke arasındaki savunma iş birliği programının hayata geçirilmesi çerçevesine dahil olduğu ve Rum Yönetimi’nin kara ve hava sahasında gerçekleştirileceği de ifade edildi.

Tatbikatın esas hedefinin Rum Yönetimi’nin hava savunma sisteminin kontrolü ile Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) personelinin gerçek şartlarda eğitilmesi olduğunu kaydeden Rum haber kaynakları, tatbikatı Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in izleyeceğini ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısFransaHava Tatbikatı
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