Güney Kıbrıs ile İngiltere arasında anlayış memorandumu imzalandı

Güney Kıbrıs ile İngiltere arasında yakın zamanda “Savunma ve Güvenlikte İşbirliği İçin Karşılıklı Anlayış Memorandumu” imzalandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, İngiltere Savunma Bakanlığı Müsteşarı Mark Lancaster’in konuyla ilgili yazılı açıklama yaptığını ve memorandumun, Güney Kıbrıs ile İngiltere arasındaki savunmayla ilgili ilişkileri daha dayanıklı bir zemine oturtacağını ve karşılıklı fayda esasına dayanan yeni bir safhaya sokacağını kaydettiğini yazdı.

Lancaster, memorandumun içeriğinde kriz yönetimi, tatbikatlar, eğitim ve deniz güvenliğine dair maddelerin bulunduğunu belirtti.