Güney Kıbrıs İle İsrail Arasında Tatbikat Yapılacak

Tatbikatın bugün başlayacağını ve yarın tamamlanacağını duyuran Rum haber kaynakları, tatbikatın İsrail Hava Kuvvetleriyle işbirliği içerisinde, Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) hava savunma sisteminin kontrolüyle ilgili olduğunu duyurdu.

Tatbikatın Güney Kıbrıs’ın kara ve hava sahasının büyük bir kısmında gerçekleştirileceği ve 2021 yılıyla ilgili İkili Askeri İşbirliği Programı çerçevesinde olduğu belirtildi.

