Gazete, Dimaras’ın yüksek binalarla ilgili sözleri, 24 Ocak’ta Limasol’da düzenlenen “Yüksek Binalar-Çağdaş Bir Çevresel Meydan Okuma” konulu etkinlikte sarf ettiğini, Kadis’le 25 Ocak’ta yapılması planlanan görüşmesinin ise Kadis’in iş yoğunluğu gerekçesiyle iptal edildiğini ancak asıl sebebin, Dimaras’ın sözlerinden çok rahatsız olan Rum Başkanlık Sarayı’nın direktifi olduğunu yazdı.
Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında diplomatik kriz
Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında, yüksek binalar nedeniyle diplomatik kriz yaşandığı haber verildi.
19 Şubat 2019 Salı 15:34
Gazete, Dimaras’ın yüksek binalarla ilgili sözleri, 24 Ocak’ta Limasol’da düzenlenen “Yüksek Binalar-Çağdaş Bir Çevresel Meydan Okuma” konulu etkinlikte sarf ettiğini, Kadis’le 25 Ocak’ta yapılması planlanan görüşmesinin ise Kadis’in iş yoğunluğu gerekçesiyle iptal edildiğini ancak asıl sebebin, Dimaras’ın sözlerinden çok rahatsız olan Rum Başkanlık Sarayı’nın direktifi olduğunu yazdı.