Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında diplomatik kriz

Haravgi’nin “Kuleler Yüzünden Atina İle Benzeri Görülmemiş Diplomatik Olay” başlıklıine göre,Çevre Bakanlığı Müsteşarı Yeorgios Dimarasiçin “kaotik durumları gündeme getiren kentsel irrasyonalizm” nitelemesinde bulununca, Rum Başkanlık Sarayı, Dimaras ile Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis arasında yapılması planlanan görüşmenin iptal edilmesi direktifi verdi, Yunanistan’ınBüyükelçiliğine de protesto mektubu gönderildi.Gazete, Dimaras’ın yüksek binalarla ilgili sözleri, 24 Ocak’ta Limasol’da düzenlenen “Yüksek Binalar-Çağdaş Bir Çevresel Meydan Okuma” konulu etkinlikte sarf ettiğini, Kadis’le 25 Ocak’ta yapılması planlanan görüşmesinin ise Kadis’in iş yoğunluğu gerekçesiyle iptal edildiğini ancak asıl sebebin, Dimaras’ın sözlerinden çok rahatsız olan Rum Başkanlık Sarayı’nın direktifi olduğunu yazdı.