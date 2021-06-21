Güney Kıbrıs'ın 2020 Kamu Çalışanları Profili…

Fileleftheros’un haberine göre, kadrolu memur sayısı 11 bin 965. Üniversite mezuniyeti şartı aranan kadrolar sadece yüzde 30 iken üniversite veya master diploması olan memurların oranı yüzde 64,1.

Kadroların dağılımında, ilk giriş ve yükselme yerlerinde kadın memurlarda önemli artış görüldü. Uzmanlık gerektirmeyen kadrolardaki kadın oranı yüzde 66,9, uzmanlık gerektiren kadrolardaki kadın oranı da yüzde 64,99.

Kadınlar, üst kademe yöneticiliği ve üst kademe yöneticisi sayılmayan diğer yöneticilik kadrolarında da sayıca erkek memurlardan fazla olmaya devam ediyor. Bu sınıftaki kadın memur sayısı 110, erkek memur sayısı 97. Kadınların bu sınıfta erkeklere oranla daha fazla olmasının nedeni, daha çok kadınların çalıştığı Hukuk Dairesi’nde baremlerin önünün açılmış olması.

Devlet bütçesi tahtında düzenlenmiş kadro sayısı 2020’de 15 bin 584. Bu sayı 2019’da 15 bin 679’du. 31 Aralık 2020’de 15 bin 584 kadrodan 11 bin 679’u (4 bin 182’si / yüzde 35’i erkek, 7 bin 783’ü/ yüzde 65’i kadın) dolu, geriye kalan 3 bin 619 kadro boştu.

2020’de Kamu Hizmeti Komisyonu kararıyla emekliye sevk edilen memur sayısı 452, yaş haddinden emekli olanların sayısı da 194’tü. Aynı yıl Kamu Hizmeti Komisyonu’nca istifasına izin verilen memur sayısı ise 16 oldu.