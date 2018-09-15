Güney Kıbrıs'ın 7 aylık ticari açığı 2.4 milyar euro

Güney Kıbrıs’ın, Ocak-Temmuz 2018 dönemi için ticari açığının 2.4 milyar Euro olarak kaydedildiği belirtildi.

Alithia gazetesi ekonomi eki Eurostat verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ın ihracatının, yüzde 55’e tekabül eden 2.7 milyar Euro olduğunu yazdı.

Habere göre ithalat ise yüzde 20 oranında artış il 5.2 milyar Euro’ya ulaştı.