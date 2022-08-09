Güney Kıbrıs'ın ek bütçe gereksinimi

Fileleftheros gazetesi Rum Meclisi’nin son 41 ayda, 2.05 milyar Euro tutarında, on ek bütçe onayladığını yazdı.

Gazete ek gelirlerin en fazla pandemi döneminde dağıtıldığına da dikkati çekerken devletin, 2020 yılında çalışanların desteklenmesi planlamaları içerisinde 1.07 milyar Euro dağıttığını belirtti.

Habere göre Bakanlar Kurulu, pandeminin devam etmesi üzerine 2021 yılında da 707 milyon Euro değerinde ek bütçe onayladı.

Bu yıl ise şu ana kadar toplam miktarı 273 .8 milyon Euro olan iki ek bütçe onaylandı.