Güney Kıbrıs'ın turizm geliri arttı

Politis’in Rum İstatistik Dairesi’nin dün yayınlanan verilerine dayandırdığı habere göre, Ekim 2018’de turizm gelirleri, 2017’nin aynı ayına göre yüzde 6,0 artış göstererek 277 milyon 100 bin Euro’dan 293 milyon 800 bin Euro’ya ulaştı.

Ocak-Ekim 2018’de elde edilennin 2017’in aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 2 milyar 493 milyon 800 bin Euro’dan 2 milyar 562 milyon 300 bin Euro’ya yükseldiği bilgisi de verildi.

Turistlerin 2018 Ekim ayında kişi başına yaptığı harcama Eylül 2018’e göre yüzde 0,5 azalarak 681,5 Euro’dan 677,6 Euro’ya düştü, ancak Ekim 2018’de kişi başına yapılan günlük harcama 2017’dekine göre yüzde 4 artış göstererek 73,23 Euro’dan 76,13 Euro’ya yükseldi.

Turist gelişlerinde de yüzde 7,8 artış kaydedildiği belirtilen haberde Ocak-Kasım 2017’de 3 milyon 553 bin 149 olan gelen turist sayısının 2018’in aynı döneminde 3 milyon 832 bin 62’e yükseldiği habere eklendi.