Güney Kıbrıs'ın turizm geliri arttı

Politis’in Rum İstatistik Dairesi’nin dün yayınlanan verilerine dayandırdığı habere göre, Ekim 2018’de turizm gelirleri, 2017’nin aynı ayına göre yüzde 6,0 artış göstererek 277 milyon 100 bin Euro’dan 293 milyon 800 bin Euro’ya ulaştı.
Turistlerin 2018 Ekim ayında kişi başına yaptığı harcama Eylül 2018’e göre yüzde 0,5 azalarak 681,5 Euro’dan 677,6 Euro’ya düştü, ancak Ekim 2018’de kişi başına yapılan günlük harcama 2017’dekine göre yüzde 4 artış göstererek 73,23 Euro’dan 76,13 Euro’ya yükseldi.
Turist gelişlerinde de yüzde 7,8 artış kaydedildiği belirtilen haberde Ocak-Kasım 2017’de 3 milyon 553 bin 149 olan gelen turist sayısının 2018’in aynı döneminde 3 milyon 832 bin 62’e yükseldiği habere eklendi.
Bizim millet anlamaz ki rakamlardan da. Özeti: yani 15 milyarın üstü. Yani kıkıtıcı devlet(!) bütcesinin 2 katı turizm geliri. Hem de gerçek turizm geliri. Yok öyle kumar turizmi(!). Bizde kumar(hotel) turizi(!) var sadece! Yani hemen hemen kumarcı parayı sadece kumarhaneciye bırakır! Otellerin ve
kumarhanelerin sahibi de Kıbrıslılar değil genelde.
Anlarsınız!
Eserinizle ovünün ekonomik paketciler ve paket sevdalıları. Ben dağıtayım da ne olursa olsun diyen alacaklar. Dağitmanız? Bir size ve yandaşınıza bir de millete!
Lanet olasılar.