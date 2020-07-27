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Güney Kıbrıs, İngiltere'yi “B Kategorisine” aldı

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, ülkeye gelişlerde, ülkelere göre Covid-19 risk kategorilerini yeniden revize ederek, Birleşik Krallık’ı “B Kategorisine” aldı.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 12:51
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Güney Kıbrıs, İngiltere'yi “B Kategorisine” aldı

Cyprus Mail'de yer alan habere göre, Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, ülkeye gelişlerde, ülkelere göre Covid-19 risk kategorilerini yeniden revize etti.

Buna göre Birleşik Krallık 1 Ağustos’tan itibaren B Kategorisine alınacak.

B Kategorisinde olan ülkelerden gelecek yolcular, son 3 gün içinde alınan PCR negatif test sonucunu ibraz etmesi gerekiyor.

Öte yandan açıklamada, uyruklarına bakılmaksızın tüm yolcuların, ülkeye giriş için https://cyprusflightpass.gov.cy/ adresinden izin almalarının gerektiği ifade edildi.

Birleşik Krallık, KKTC’nin ülkelere göre Covid-19 risk kategorileri listesinde C Kategorisinde yer alıyor.

İngiltere’den KKTC’ye gelişler 16 Temmuz tarihinde başlamıştı.

6 Temmuz’dan itibaren İngiltere’den KKTC’ye gelecek kişiler uçağa biniş tarihinden önceki üç ile beş gün arasında yapılan ve sonucu negatif olan PCR test sonucunu ile adaya girebiliyorlar.

Bu kişilere girişte 2. PCR’ları alınarak 7 günlük karantinaya alınıyorlar.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısTurizmKoronavirüsCoronavirüs
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