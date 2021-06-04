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Güney Kıbrıs İngiltere’nin “Yeşil Listesine” Giremedi

Güney Kıbrıs, İngiltere’nin yurtdışı ziyaretler konusunda hazırladığı listede “turuncu” kategorisinde kalmaya devam ederek İngiltere’den gelecek turistler konusunda Haziran umutlarını da yitirdi.

04 Haziran 2021 Cuma 12:56
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Güney Kıbrıs İngiltere’nin “Yeşil Listesine” Giremedi

Alithia ve diğer gazeteler, İngiltere hükümetinin dün yayımladığı yeni duyuruda, İngilizlerin yurt dışı seyahatlerine tabii olacakları kurallarda herhangi bir değişikliğe gitmediğini, böylece Güney Kıbrıs’ın, ülkelerine geri dönüşte karantinaya girmelerini gerektirmeyen “yeşil kategoriye” geçemeyerek “turuncuda kaldığını” yazdılar.

Gazete, Güney Kıbrıs’ı ziyaret etmek isteyen İngiliz turistlerin ülkelerine dönüşte 10 günlük karantinaya girmek zorunda olduklarını belirterek, bu gelişmenin Rum turizminin Haziran ayında İngiltere’den turist beklentisini de ortadan kaldırdığını öne sürdü.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısİngiltereYeşil Liste
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