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Güney Kıbrıs KKTC’ye 4 Bin Megavat Elektrik Verildi

Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye, KKTC’nin talebi üzerine yaklaşık 4 bin megavat elektrik verildiği bildirildi.

19 Ağustos 2021 Perşembe 10:54
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Güney Kıbrıs KKTC’ye 4 Bin Megavat Elektrik Verildi

Fileleftheros gazetesi, elektrik enerjisinin 12 Ağustos’ta verilmeye başladığını 17 Ağustos’a kadar devam etmesinin öngörüldüğünü; ancak dün öğle saatlerine kadar elektriğin verildiğini yazdı.

Habere göre Rum Elektrik Dağıtım Şirketi Basın Sözcü Vekili Rogiros Tapakis, elektrik enerjisi verilmesinin uzatılması talebinde bulunulduğunu ve dün saat 12.00 itibarıyla enerji verilmesinin kademeli şekilde sonlandırıldığını söyledi.

Tapakis, KKTC’ye verilen yaklaşık 4 bin megavatlık elektrik enerjisinin daha sonra, Rum Elektrik İdaresi’nin üretimiyle birlikte sistemde daha iyi değerlendirilebileceği Eylül ve Ekim aylarında Güney Kıbrıs’a iade edileceğini belirtti.

Habere göre Tapakis, iki taraf arasında elektrik sağlanması düzenlemelerinin Güven Yaratıcı Önlemler çerçevesinde yapıldığını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısElektrik
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