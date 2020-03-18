Güney Kıbrıs: Koronavirüs taşıyan şahıslardan biri çocuk doktoru

49 vakaya ek olarak o vakanın daha belirlenmesinin ardından pozitif vaka sayısının 58’e yükseldiği Güney Kıbrıs’ta, sayının daha fazla yükseleceğinden korkuluyor.

Edinilen son bilgilere göre bugün belirtilen 9 yeni vakanın 3’ünün yurtdışından geldiği, 4’ünün ise koronavirüs taşıyan kişilerle temas sonucu bulaştığı bildirildi.

Bir vakanın ise İngiliz üslerinden bir kişi olduğu söylenirken, diğer vakanın Limasol Hastanesi’nde doktor olduğu kaydedildi.

BÜYÜK PANİK YARATTI

Koronavirüs testi pozitif çıkan şahsın Limasol Hastanesi’nde çalışan bir doktor olduğu öğrenildi.

Söz konusu şahsın Limasol Hastanesi’nde çocuk doktoru olduğunun öğrenilmesinin ardından büyük panik yaşanırken, Limasol Hastanesi çocuk bölümünün haber ardından şu sıralar kapanmaya başladığı ifade edildi.

Kıbrıs Postası