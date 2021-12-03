Künye
Kıbrıs 19
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Zanlılara Tahkikat Amaçlı İkişer Gün Tutukluluk Verildi
Gazimağusa'da bisiklet hırızlığı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet çaldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet...
banner107

Güney Kıbrıs Koronavirüsle Mücadelede Önlemleri Arttırdı

Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulu dün yaptığı toplantıda, koronavirüs salgınıyla mücadele ve “Omicron” varyantının adaya gelişini geciktirmek amacıyla yeni önlemler açıkladı.

03 Aralık 2021 Cuma 11:18
518 Okunma
Güney Kıbrıs Koronavirüsle Mücadelede Önlemleri Arttırdı
banner108

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında, koronavirüs salgınıyla ilgili yeni önlemler uygulanması kararını aldığını belirterek, 6 Aralık Pazartesi yürürlüğe girecek yeni önlemleri şu şekilde sıraladı:

  1. Güney Kıbrıs’a, hava ve deniz yoluyla giriş yapmak isteyen 12 yaş ve üzeri herkese, aşılı-hastalığı geçirmiş olup olmadığına bakılmaksızın, havaalanları ve limanlarda PCR testi uygulanması. Maliyeti 15 Euro olacak testin ücreti yolcu tarafından karşılanacak.
  2. Hizmet sınıfında yer alan tüm şirket ve örgütlerde, emirnameyle hariç tutulan elzem hizmetler dışında, çalışanların yüzde 20’si oranında uzaktan çalışma sistemine geçilmesi.
  3. RMMO’ya yeni celp katılımının 8 Şubat 2022 tarihine kadar ertelenmesi.
  4. Ticaret merkezlerinin içerisinde ve dışarısında yapılacak olan tüm Noel ve yılbaşı kutlamalarının kaldırılması.
  5. Belediyeler, dini ibadet yerleri ve diğer yerlerde gerçekleştirilecek kutlama etkinliklerine, yerel makamların onayıyla izin verilmesi.
  6. Okullarda özel sektör tarafından düzenlenen gezilerin kaldırılması.

Gazete, aşılı kişilere verilen SafePass’ın ikici doz aşıdan 7 veya 9 ay sonra kaldırılması ve zorunlu aşı uygulaması hakkında AB’nin görüş ve kararlarının bekleneceğini de aktardı.

Alithia gazetesi ise haberinde, hükümetin yeni önlemlerinin genel çerçevede olumlu karşılanmasına rağmen, turizm faktörlerinin, her yolcudan zorunlu PCR alınacak olmasını “mantıksız bir önlem” olarak gördüklerini yazdı.

Gazete, bu uygulamanın turizmi etkileyeceği konusunda endişelerin dile getirildiğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Suriyeli Şahıs Aranıyor
Suriyeli Şahıs Aranıyor
Güney, önlemleri artırdı!
Güney, önlemleri artırdı!
77 Yaşındaki Hastanın Takside Ölmesi İnfiale Neden Oldu
77 Yaşındaki Hastanın Takside Ölmesi İnfiale Neden Oldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim