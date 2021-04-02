Politis gazetesi, 2020 yılında aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu 4 ülkede, saatlik işçi maliyetlerinde düşüşlerin gözlemlendiğini yazdı.
Gazete, Eurostat verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’taki çalışanların maaşları ve kazançlarının, AB ortalamasının yüzde 40 altında olduğunu da belirtti.
GÜNEY KIBRIS MAAŞ KESİNTİLERİNDE İLK SIRALARDA
AB İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerine göre, Güney Kıbrıs’ın, maaş kesintilerinde veya azaltmalarda ilk sıralarda yer aldığı belirtildi.
02 Nisan 2021 Cuma 15:19
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Politis gazetesi, 2020 yılında aralarında Güney Kıbrıs’ın da bulunduğu 4 ülkede, saatlik işçi maliyetlerinde düşüşlerin gözlemlendiğini yazdı.