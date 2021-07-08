Güney Kıbrıs Meclis Başkanı, Rus Maslahatgüzarıyla Görüştü

Fileleftheros gazetesi, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun dün Rusya’nın Güney Kıbrıs Maslahatgüzarı Andrey Panyukhov’la görüştüğünü yazdı.

Habere göre Dimitriu görüşmede, Kıbrıs sorununda izlediği ilkeli tutum ve değişmez desteği sebebiyle Rusya’ya teşekkürlerine dile getirirken Güney Kıbrıs’ta yaşanan yangın felaketi hakkında da bilgi aktardı.

Panyukhov ise görüşmede, Dimitriu’nun Meclis Başkanı seçilmesi sebebiyle Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matvienko ve Duma Başkanı Vyacheslav Volodin’in tebrik mektuplarını iletti.

Panyukhov ayrıca, Kıbrıs sorununa, BM kararları uyarınca, iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bir çözüm bulunmasına yönelik desteklerini de ifade etti.

Habere göre görüşmede, Güney Kıbrıs ile Rusya arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi niyeti de dile getirildi.