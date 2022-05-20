Güney Kıbrıs merkezli dolandırıcılık!

Fileleftheros gazetesine göre, 70 yaşındaki Yahudi Rus iş insanı Arkandi Gaydamak, avukatları aracılığıyla Rum polisine, güvendiği bir kişinin kendisini dolandırarak yaklaşık 570 milyon doları Güney Kıbrıs’taki hesaba taşıdığı suçlamasında bulundu.

Gaydamak’ın avukatı Nip Yasloviç konu hakkında yaptığı açıklamada, Rum Polis Genel Müdürlüğü'ne giderek, dolandırıcılığa karıştığı bahsedilen Kıbrıs vatandaşlığı bulunan kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Gazete, Yahudi Rus iş insanının iddialarının son 24 saatte ses getirdiğini ve ilgili haberin “Channel 12” ve İsrail internet sayfalarında yayımlandığını yazdı.

Habere göre, Rum polisi dolandırıcılık olayını araştırmaya başladı.