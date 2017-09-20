Güney Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan 3'lü görüşme yapacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Kurulu çalışmalarına katılmak üzere gittiği New York’ta çeşitli ülkelerin lider ve yetkilileriyle görüşmeler yapıyor.

Fileleftheros gazetesi, “Önleyici Diplomasi” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in raporunu beklerken çok taraflı hareketlerde bulunduğunu yazdı.

Gazeteye göre, Anastasiadis, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Mısır Devlet Başkanı Abdel Fattah el Sisi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mauritius Cumhuriyeti (Hint Okyanusu’nda bir ada ülkesi) Başbakanı Pravind Kumar Jugnauth ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile görüşmelerinde müzakerelere derhal dönme niyetini ve çözüme yönelik iradesini dile getirdi. Anastasiadis, dün akşam saatlerinde İngiltere Başbakanı Theresa May ile de görüştü.

Habere göre, Anastasiadis, BM Güvelik Konseyi Daimi Üyeleri olan Rusya ve Çin Dışişleri Bakanlarıyla olan temaslarında diğer konuların yanı sıra UNFICYP’le ilgili konuları görüştü.

Lavrov’un Anastasiadis’i Moskova’yı ziyaret etmeye davet ettiğini de kaydeden gazete, Anastasiadis’in bu teklifi kabul ettiğini belirtti.

Gazete, Anastasiadis’in Sisi ile yaptığı görüşmede ise Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin yanı sıra, enerji konularının da ele alındığını aktardı. Haberde, Sisi’nin Güney Kıbrıs ziyaretinin teyit edilmiş olduğunu da belirtti.

Haberde, New York’ta Cuma günü Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanları düzeyinde üçlü görüşme yapılacağı bilgisi de verildi.