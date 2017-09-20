Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104001
ALTIN
145.411
DOLAR
3.5083
STERLİN
4.7586
EURO
4.1894
Sigara içenlerin tüketmesi gereken 9 besin
Sigarayı bırakamıyorsanız bu besinlere dikkat!
Ağlamanın insan sağlığına 6 faydası
Bırakın aksın göz yaşlarınız!
Depresyonla fotoğraf çekerek baş edebilirsiniz!
Depresyonla baş etmek için fotoğraf...
Hiç bir karga tarafından izlendiğinizi düşündünüz mü?
İzleniyorsunuz!
Kahve içmenin vücudumuza etkileri
Kahve içmenin vücudumuza etkileri

Güney Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan 3'lü görüşme yapacak

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis, BM Genel Kurulu çalışmalarına katılmak üzere gittiği New York’ta çeşitli ülkelerin lider ve yetkilileriyle görüşmeler yapıyor. Cuma günü de Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanları üçlü görüşme yapacak...

20 Eylül 2017 Çarşamba 11:37
Güney Kıbrıs, Mısır ve Yunanistan 3'lü görüşme yapacak

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, BM Genel Kurulu çalışmalarına katılmak üzere gittiği New York’ta çeşitli ülkelerin lider ve yetkilileriyle görüşmeler yapıyor.

Fileleftheros gazetesi, “Önleyici Diplomasi” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, Anastasiadis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in raporunu beklerken çok taraflı hareketlerde bulunduğunu yazdı.

Gazeteye göre, Anastasiadis, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Mısır Devlet Başkanı Abdel Fattah el Sisi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Mauritius Cumhuriyeti (Hint Okyanusu’nda bir ada ülkesi) Başbakanı Pravind Kumar Jugnauth ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile görüşmelerinde müzakerelere derhal dönme niyetini ve çözüme yönelik iradesini dile getirdi. Anastasiadis, dün akşam saatlerinde İngiltere Başbakanı Theresa May ile de görüştü.

Habere göre, Anastasiadis, BM Güvelik Konseyi Daimi Üyeleri olan Rusya ve Çin Dışişleri Bakanlarıyla olan temaslarında diğer konuların yanı sıra UNFICYP’le ilgili konuları görüştü.

Lavrov’un Anastasiadis’i Moskova’yı ziyaret etmeye davet ettiğini de kaydeden gazete, Anastasiadis’in bu teklifi kabul ettiğini belirtti.

Gazete, Anastasiadis’in Sisi ile yaptığı görüşmede ise Kıbrıs sorunundaki gelişmelerin yanı sıra, enerji konularının da ele alındığını aktardı. Haberde, Sisi’nin Güney Kıbrıs ziyaretinin teyit edilmiş olduğunu da belirtti.

Haberde, New York’ta Cuma günü Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Mısır Dışişleri Bakanları düzeyinde üçlü görüşme yapılacağı bilgisi de verildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç güzergahtan Avrupa'yla elektrik bağlantısı
Üç güzergahtan Avrupa'yla elektrik bağlantısı
Anastasiadis New York'ta üst düzey temaslar yaptı
Anastasiadis New York'ta üst düzey temaslar yaptı
Güzelyurtlu cinayeti 'Büyük Daire'ye havale...
Güzelyurtlu cinayeti 'Büyük Daire'ye havale...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim