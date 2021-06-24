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Güney Kıbrıs Pandemi Sürecinde Çalışanların Desteklenmesi Konusunda İkinci Ülke

Güney Kıbrıs’ın, pandemi sürecinde çalışanların desteklenmesi konusunda AB ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldı.

24 Haziran 2021 Perşembe 11:24
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Güney Kıbrıs Pandemi Sürecinde Çalışanların Desteklenmesi Konusunda İkinci Ülke

Alithia gazetesi Avrupa Komisyonu Sosyal Koruma Komitesi’nin verilerine dayanarak, Güney Kıbrıs’ın, koronavirüs pandemisi süresince kamu desteği alan çalışan oranı açısından, AB ülkeleri arasında ikinci sırada yer aldığını yazdı. 
Gazete ilgili rapora dayanarak Güney Kıbrıs’ta çalışanların yüzde 33.4’nün destek aldığını belirtti. 

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Güney KıbrısPandemi SüreciDestek
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