Güney Kıbrıs “Pegasus” Casus Telefon Yazılımı Nedeniyle Ab Komisyonu’nun Merceğinde

Politis gazetesi, 17 medya kuruluşu tarafından gerçekleştirilen uluslararası araştırmaya göre İsrailli “NSO Group” adlı şirket tarafından geliştirilen yazılımın Güney Kıbrıs ve Bulgaristan tarafından satın alındığını; şu anda Güney Kıbrıs’ta “NSO Group”a ait bir ofis bulunmamasına rağmen, ofisin faal olduğu dönemlerdeki eylemlerine dair Güney Kıbrıs’tan izahat bekleneceğini yazdı.

Haberde, Hollandalı Avrupa Parlamentosu Milletvekili Sophie in 't Veld’in AB Komisyonu’na, AB’nin “NSO Group” şirketinin Güney Kıbrıs ve Bulgaristan’daki faaliyetlerini finanse edip etmediğiyle ilgili bilgilendirme yapılması maksadıyla mektup gönderdiği kaydedildi.