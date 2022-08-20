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Güney Kıbrıs Rus turistlere vize yasağına karşı

Rum yönetimi ve Yunanistan’ın, Baltık ülkelerinin Rus vatandaşlarına turistik vize verilmesinin yasaklanması önerisiyle ilgili tartışmada Almanya’nın yanında yer alarak, vize yasağına karşı çıktığı bildirildi.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 13:20
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Güney Kıbrıs Rus turistlere vize yasağına karşı


Haravgi ve diğer gazetelerin AB’nin Politico isimli internet gazetesini kaynak göstererek Baltık devletlerinin yasaklama önerisinin 30 Ağustos’ta Prag’da yapılacak AB Dışişleri bakanları toplantısında görüşülmesinin beklendiğini yazdı.

Habere göre, Politico Güney Kıbrıs’ta çoğunluğu Limasol’da olmak üzere 50 bin civarında Rus nüfus yaşadığına ve Ukrayna krizi öncesinde Güney Kıbrıs’a giden turistlerin yüzde 25’inin Ruslardan oluştuğuna dikkat çekti.

-“Türk vatandaşlarına bile vize veriyoruz”

Rum Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Kornilios Korniliu Politico’ya yaptığı açıklamada Rus turistlere vize yasağı uygulamasının yanlış karar olacağına dikkat çekerek “Kıbrıs makamları Türk vatandaşlarına bile vize veriyor, bu nedenle böyle bir önlemin Ruslar açısından bir kıymeti olacağına inanmıyoruz” dedi.

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