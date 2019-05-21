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Güney Kıbrıs Rusya’dan iki adet yangın söndürme helikopteri kiraladı

21 Mayıs 2019 Salı 11:46
Güney Kıbrıs Rusya’dan iki adet yangın söndürme helikopteri kiraladı
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Güney Kıbrıs’ın Rusya’dan iki adet Kamov 32 tipi yangın söndürme helikopteri kiraladığı ve helikopterlerin birkaç gündür Güney Kıbrıs’ta bulunduğu haber verildi.
Helikopterlerin Baf havalimanında bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, helikopterlerin deneme uçuşları ve su atışlarının ardından, Rum Orman Dairesinin Trodos bölgesinde gerçekleştirdiği tatbikata katıldıklarını da ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
GüneyKıbrısiİKİAdetYangınHelikopter
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