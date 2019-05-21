Güney Kıbrıs Rusya’dan iki adet yangın söndürme helikopteri kiraladı

Kıbrıs’ın Rusya’danKamov 32 tipisöndürmei kiraladığı ve helikopterlerin birkaç gündür Güney Kıbrıs’ta bulunduğu haber verildi.Helikopterlerin Baf havalimanında bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, helikopterlerin deneme uçuşları ve su atışlarının ardından, Rum Orman Dairesinin Trodos bölgesinde gerçekleştirdiği tatbikata katıldıklarını da ekledi.