Helikopterlerin Baf havalimanında bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, helikopterlerin deneme uçuşları ve su atışlarının ardından, Rum Orman Dairesinin Trodos bölgesinde gerçekleştirdiği tatbikata katıldıklarını da ekledi.
Güney Kıbrıs Rusya’dan iki adet yangın söndürme helikopteri kiraladı
21 Mayıs 2019 Salı 11:46
Helikopterlerin Baf havalimanında bulunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, helikopterlerin deneme uçuşları ve su atışlarının ardından, Rum Orman Dairesinin Trodos bölgesinde gerçekleştirdiği tatbikata katıldıklarını da ekledi.