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Güney Kıbrıs sandık başında

Güney Kıbrıs, Rum meclisindeki 56 sandalyenin yeni sahiplerini belirlemek üzere bugün sandık başına gidiyor.

30 Mayıs 2021 Pazar 09:10
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Güney Kıbrıs sandık başında

Toplam bin 176 sandık sabah 07.00’de oy verme işlemi için açıldı. 557 bin 589 seçmen, saat 18.00’e kadar 658 aday arasından yeni temsilcilerini belirlemek üzere oyunu kullanabilecek.

Bugünkü oylamanın resmî olmayan ilk sonuçlarının saat 19.00 itibarıyla, kesin sonuçların ise 23.00 sularında alınması bekleniyor.

Milletvekilliği seçiminde 56 sandalye için 658 aday, bağımsız veya 15 siyasi parti veya oluşum çatısı altında yarışıyor.

Seçime yönelik anketlerde DİSİ ve AKEL öne çıkıyor, bütün anketlerde DİSİ, AKEL’in 1-2 puan önünde görünüyor.

Seçmenler oylarını partiye ve parti içerisinden kişilere mavi veya siyah tükenmez kalemle tercih yöntemiyle kullanacak. Meclisteki 56 sandalyenin yeni sahiplerinden 20’si Lefkoşa bölgesi, 12’si Limasol, 11’i Mağusa bölgesi, 6’sı Larnaka, 4’ü Baf ve 3’ü “ Girne bölgesinden” çıkacak. Seçmenlerin 196 bin 194’ü Lefkoşa, 115 bin 2’si Limasol, 114 bin 194’ü Mağusa, 58 bin 333’ü Larnaka, 45 bin 50’si Baf ve 28 bin 816’sı “Girne” bölgesinde bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısSeçim
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