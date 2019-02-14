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Güney Kıbrıs sarı alarm verdi

Kıbrıs, bugünün ilk dakikalarından itibaren yeniden sağanak yağışın etkisine girdi.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:06
Güney Kıbrıs sarı alarm verdi

Meteoroloji Dairesi, sağanak veya gökgürültülü sağanak şeklinde devam edecek yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiği uyarısında bulundu.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmalarını tavsiye eden Meteoroloji Dairesi, yağışların etkisini yarın saat 12.00’ye kadar sürdüreceğini ve yer yer metrekareye 50 kilograma kadar yağış düşebileceğini duyurdu.

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Yağışlar bugün birçok bölgede sağanak olarak etkisini gösterirken, sabah saatlerinde Karpaz bölgesinde yoğun dolu yağışı etkili oldu.

Çayırova-Pamuklu ve Bafra-Mehmetçik anayollarında dolu yağışı nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 15 metreye kadar düştü. Yollarda biriken su ise sürücülere zor anlar yaşattı.
Bu arada, olumsuz hava koşulları Güney Kıbrıs’ta da etkili oldu. Larnaka ve Derinya bölgelerinde yoğun dolu yağışı tarım alanlarında zarara neden oldu.

Larnaka kent merkezinde bazı ev ve işyerlerini su bastı, bazı yollar sular altında kaldı. Dolu yağışı nedeniyle Lefkoşa Larnaka otobanında da 8 trafik kazası meydana geldi. Yolda trafik akışı bir süre durdu.

Rum Meteoroloji Dairesi, 24 saat devam etmesi beklenen hava koşulları nedeniyle sarı alarm verdi.

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Güney KıbrısSarı AlarmRum Meteoroloji DairesiHaberGündemKıbrıs
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