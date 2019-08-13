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Güney Kıbrıs sıcaklardan dolayı alarmda!

Kıbrıs Cumhuriyeti Orman Dairesi yayımladığı basın açıklamasında, orman yangını tehlikesi olduğundan kırmızı alarmda kalındığını belirtti.

13 Ağustos 2019 Salı 15:36
Güney Kıbrıs sıcaklardan dolayı alarmda!

Açıklamada halka, yangına neden olabilecek hareketlerden kaçınmaları çağrısı yapıldı. Yangın ya da duman görenlerin hemen 1407 Orman Dairesi veya 112 İtfaiye Servisi’ni aramaları istendi.

Bu arada Kıbrıs Cumhuriyeti Meteoroloji Dairesi, salı günü oldukça yüksek hava sıcaklığı dolayısıyla sarı alarm verdi. Sarı uyarının 13 Ağustos Salı günü yerel saatle 11.00 – 16.00 arasında geçerli olacağı ifade edildi.

İç kesimlerde bugün hava sıcaklığının 41 dereceye, Trodos tepelerinde ise 32 dereceye yükselmesi bekleniyor. Vatandaşların aşırı sıcak nedeniyle sağlık sıkıntıları yaşayabileceğinden yaşlılarla çocukların mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları istendi.

KHA

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs
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