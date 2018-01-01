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Güney Kıbrıs sondaja 2017'nin son gününde başladı

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MEB'te yer alan altıncı parseldeki “Kalipso” yatağına ulaşan ve sabitleme işlemleri tamamlanan “Saipem 12000” sondaj platformu dün deniz tabanına ulaştı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 14:11
Güney Kıbrıs sondaja 2017'nin son gününde başladı
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Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan altıncı parseldeki “Kalipso” yatağına ulaşan ve sabitleme işlemleri tamamlanan “Saipem 12000” sondaj platformu dün deniz tabanına ulaştı.

Fileleftheros gazetesi “Son Hız ‘Kalipso’ya’ Doğru – Saipem 12000 Dün Öğle Saatlerinde Delmeye Başladı” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Kalipso yatağında sabitlenen sondaj platformunun dün öğle saatlerinden itibaren denizin dibini delmeye başladığını yazdı.

Saipem 12000 platformunun bin 600 metre derinlik hedeflediğini vurgulayan gazete, Şubat ayının ilk haftasında tamamlanması beklenen sondaj sonrasında “Afrodit” yatağındakinden daha büyük bir doğal gaz yatağına ulaşılması beklentisinden söz etti.

Alithia gazetesi ise, 2018 yılının enerji kaynaklarının keşfedilmesi yılı olacağını iddia ederek, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde bu yıl 6 sondajın gerçekleştirilmesinin beklendiğini yazdı.

Diğer gazetelerin aksine Alithia, Saipem 12000 platformunun denizin dibini bugün veya yarın delmeye başlamasının beklendiğini de vurguladı.

LAKKOTRİPİS: “DOĞAL GAZ İÇİN ÖNÜMÜZDEKİ 12 AY BELİRLEYİCİ OLACAK”

Öte yandan Güney Kıbrıs’ın Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, 2018 yılının doğal gaz sürecinin gidişatına ilişkin belirleyici olacağını belirterek gelecekteki sondajlara ilişkin 16 senaryo üzerinde çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Lakkotripis, “bugüne kadar kesinleşmiş 4.5 TFC (ortalama) miktarında doğal gazları olduğunu, bu miktar göz önüne alındığında en iyi seçeneğin doğal gazın deniz altından borularla Mısır’daki sıvılaştırma terminallerine aktarılması olacağını” belirtti.

“Kalipso” yatağında gerçekleştirilen doğal gaz sondajının hemen ardından 3ncü parseldeki “Supya” yatağında, ENI/Kogas şirketlerinin sondaj gerçekleştireceğini ifade eden Lakkotripis, 2018’in ikinci yarısında ise, ExxonMobil/Qatar Petroleum şirketlerinin ortaklığında, 10’uncu parseldeki “Delfinos” ve “Anthia” yataklarında iki sondaj daha yapılmasının öngörüldüğünü aktardı.

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