Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Evinde baskın yedi
Evinde baskın yedi
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
8 gün daha tutukluk
8 gün daha tutukluk
4 yıl hapis cezası
4 yıl hapis cezası
18 ay hapis yatacak
18 ay hapis yatacak

Güney Kıbrıs'ta 1 can kaybı

Güney Kıbrıs'ta bugün 86 yaşındaki 1 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

24 Şubat 2021 Çarşamba 20:07
532 Okunma
Güney Kıbrıs'ta 1 can kaybı

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 26,603 test yapıldı, 143 yeni vaka tespit edildi.

Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda ölü sayısı toplam 231 olurken, toplam vaka sayısı ise 33,710’a ulaştığı bildirildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LİMASOL, KISITLAMALARIN GEVŞETİLMESİ ÖNÜNDE ENGEL
LİMASOL, KISITLAMALARIN GEVŞETİLMESİ ÖNÜNDE ENGEL
Rum Basını ; “’Terbiyeli’ Bir Toplum Tepetaklak…"
Rum Basını ; “’Terbiyeli’ Bir Toplum Tepetaklak…"
GÜNEY'DE REEL SEKTÖRE AB KAYNAKLI 3 MİLYAR EURO ÖDENEK
GÜNEY'DE REEL SEKTÖRE AB KAYNAKLI 3 MİLYAR EURO ÖDENEK
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim