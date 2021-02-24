Güney Kıbrıs'ta 1 can kaybı

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 26,603 test yapıldı, 143 yeni vaka tespit edildi.

Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda ölü sayısı toplam 231 olurken, toplam vaka sayısı ise 33,710’a ulaştığı bildirildi.