Güney Kıbrıs'ta 1 kişi hayatını kaybetti

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 43,177 test yapıldı, 431 yeni vaka tespit edildi.

Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda ölü sayısı toplam 236 olurken, toplam vaka sayısı ise 38,496’ya ulaştığı bildirildi.