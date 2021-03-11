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Güney Kıbrıs'ta 1 kişi hayatını kaybetti

Güney Kıbrıs'ta bugün 81 yaşındaki 1 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

11 Mart 2021 Perşembe 20:59
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Güney Kıbrıs'ta 1 kişi hayatını kaybetti

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 43,177 test yapıldı, 431 yeni vaka tespit edildi.

Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda ölü sayısı toplam 236 olurken, toplam vaka sayısı ise 38,496’ya ulaştığı bildirildi.

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