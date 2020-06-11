Güney Kıbrıs'ta 1 yeni vaka

Güney'de bugün 2 bin 518 test yapıldığı ve 1 yeni vakanın tespit edildiği söylendi.
Söz konusu vakanın bugün yurt dışından gelen bir şahıs olduğu ifade edildi.
Toplam vaka sayısı 975’e yükselirken toplam can kaybı sayısı ise 25.
Kıbrıs’ın güneyinde bugün yapılan testler sonucunda bir yeni vaka daha kaydedildi.
Güney'de bugün 2 bin 518 test yapıldığı ve 1 yeni vakanın tespit edildiği söylendi.
Söz konusu vakanın bugün yurt dışından gelen bir şahıs olduğu ifade edildi.
Toplam vaka sayısı 975’e yükselirken toplam can kaybı sayısı ise 25.