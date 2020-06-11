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Güney Kıbrıs'ta 1 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde bugün yapılan testler sonucunda bir yeni vaka daha kaydedildi.

11 Haziran 2020 Perşembe 18:23
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Güney Kıbrıs'ta 1 yeni vaka

Güney'de bugün 2 bin 518 test yapıldığı ve 1 yeni vakanın tespit edildiği söylendi.

Söz konusu vakanın bugün yurt dışından gelen bir şahıs olduğu ifade edildi.

Toplam vaka sayısı 975’e yükselirken toplam can kaybı sayısı ise 25.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
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