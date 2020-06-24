Güney Kıbrıs'ta 1 yeni vaka

Güney'de bugün bin 405 test yapıldığı ve bir yeni vakanın tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu şahsın dün Bulgaristan'dan gelen bir kişi olduğu ifade edildi.

Toplam vaka sayısının 991'e yükseldiği Kıbrıs'ın güneyinde can kaybı sayısı ise 26.