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Güney Kıbrıs'ta 1 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta bugün yapılan testler sonucunda 1 yeni vakanın tespit edildiği açıklandı.

24 Haziran 2020 Çarşamba 17:48
942 Okunma
Güney Kıbrıs'ta 1 yeni vaka

Güney'de bugün bin 405 test yapıldığı ve bir yeni vakanın tespit edildiği belirtildi. 

Söz konusu şahsın dün Bulgaristan'dan gelen bir kişi olduğu ifade edildi. 

Toplam vaka sayısının 991'e yükseldiği Kıbrıs'ın güneyinde can kaybı sayısı ise 26. 

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
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Türk gucu 2020-06-24 18:38:13

Aciiiiiiin kapilari

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